На Тернопільщині стартував опалювальний сезон. До платіжок за світло, воду та газ додалися ще й платіжки за тепло. Єдиний вихід економії для тернополян – оформити субсидію.

Чи реально під час війни отримати грошову допомогу від держави на відшкодування житлово-комунальних послуг та які зміни внесли в нарахування, дізнавалися журналісти “20 хвилин”.

Належить? Отримаєте

Грошова допомога споживачам від держави надається на відшкодування витрат за оплату водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, електропостачання та вивезення побутових відходів.

Зі слів заступника Міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, українцям не варто перейматися щодо можливих змін у нарахуваннях. Якщо субсидія нарахована – ви її отримаєте.

Коштів бюджету достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях. На відповідні потреби бюджетом цього року передбачено 37,9 мільярдів гривень. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дає нам можливість забезпечити повноцінне й ритмічне фінансування житлових субсидій, – каже пан Віталій.

Що стосується саме Тернополя та області, то люди вже почали отримувати кошти на відшкодування житлово–комунальних послуг. Щонайменше на місяць держава витрачає на відшкодування тернополянам 5 359 713 гривень, але в опалювальний сезон суми куди більші.

У жовтні Пенсійний фонд України здійснив виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. За минулий місяць на виплату житлових субсидій та пільг у Тернопільській області спрямували 14,4 мільйона гривень. Станом на сьоме листопада, розпочали виплату житлових субсидій та пільг жителям Тернопільської області, на що спрямовано 66,3 мільйона гривень, – каже заступник начальника Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

Зі слів начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимира Сулими, на жовтневу субсидію для тернополян витратили 5 283 924 гривні, але це тільки початок.

Опалювальний сезон вважається з 15 жовтня, тож субсидія нарахували за неповний місяць. Ці п’ять з копійками мільйонів отримали 8938 домогосподарств Тернополя. На листопад ми очікуємо збільшення домогосподарств десь до майже 14 000. А отже і витрати будуть куди більшими, – розповів Володимир Сулима.

Тож, якщо поділити цю суму на кількість домоволодінь, то виходить, що тернополяни отримали +/- по 591 гривні. Що не так вже і багато.

Крім того, з жовтня субсидії виплачуватимуть не лише за постійним місцем проживання, а й у разі його зміни. Це здебільшого стосується переселенців або людей, які не мають власного житла. У такому випадку людині до базового пакету з документами варто додати ще й договір оренди житла або довідку переселенця.

Станом на сьоме листопада, у Тернополі 15 родин отримують субсидію за договором оренди житла, а три родини – за довідками переселенців, – додає пан Володимир.

Зміни для тернополян

Від першого жовтня виплати житлових субсидій здійснюють вже не органи соцзахисту населення, а Пенсійний фонд України.

Порядок звернення за призначенням субсидій та пільг і механізм їх призначення до першого грудня 2022 року не зміниться. Необхідну інформацію для таких виплат Пенсійний фонду отримає у електронному форматі. Спосіб виплати пільг та субсидій залишається без змін. Громадяни, які отримують кошти через відділення АТ «Укрпошта» або через банківські установи, і надалі отримуватимуть їх таким чином. Зміна способу виплати здійснюється органами Пенсійного фонду відповідно до поданої заяви, – додає Володимир Івахов.

А ось з першого грудня для всіх українців без винятку збільшиться кількість пунктів подачі документів для оформлення житлової субсидії. Про які саме йде мова?

Якщо ви хочете вперше отримати житлову субсидію або через якісь зміни, то вам треба звернутися до працівників територіальної громади за місцем проживання, до Центру надання адміністративних послуг, до органу соціального захисту населення, в додатку «Дія» або ж Пенсійному фонді України. Тобто ми не віддаємо всі повноваження щодо нарахування субсидій. Люди мають звертатися туди, куди їм зручніше, – каже Володимир Сулима.

Щодо документів для субсидії, то це лише заява відповідної форми і декларація. Тернополяни можуть отримати бланки в управлінні соціальної політики (вул. Лисенка, 8), а жителі сіл та селищ – у місцевих радах.

Для тих, хто бажає подати відповідні документи не виходячи з дому, радимо перейти на сайт електронного сервісу державних послуг Дія і заповнити відповідні бланки. Подання має зайняти 30 хвилин. Дана послуга є безкоштовною.

Під час заповнення декларації вам треба вказати:

загальну площу житлового приміщення;

кількість поверхів у будинку;

дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їхнє зареєстроване місце проживання у житловому приміщенні/будинку;

дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства;

відомості про транспортні засоби, що зареєстровані в установленому порядку і з року випуску яких минуло менше ніж 15 років;

інформація про придбання майна, товарів, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг;

інформація про придбання безготівкової та готівкової іноземної валюти.

Чому сума субсидії різна?

Попри те, що українці отримують субсидію вже не один рік поспіль, все ж виникають питання: чому сусід отримав 1000 гривень, а я 500 гривень. Ми попросили в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради пояснити, від чого залежить розмір допомоги.

– Насправді розмір вашої субсидії залежить від багатьох факторів. Це і склад сім’ї, сімейний дохід, площа домоволодіння, яким опаленням ви користуєтеся – центральним чи індивідуальним. Вся інформація підганяється у формулу і вже потім вираховується, – каже Володимир Сулима.

Розрахунок здійснюється в два періоди – на неопалювальний сезон (з першого травня по 30 вересня), на опалювальний сезон (з першого жовтня по 30 квітня).