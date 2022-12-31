Студенти ЗУНУ – найкращі легкоатлети Тернопільщини 2022 року

У бізнес-центрі К15 відбулося урочисте підсумкове засідання Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

Титул найкращого легкоатлета Тернопільщини 2022 року серед молоді та юніорів здобули студенти Західноукраїнського національного університету – талановиті бігуни: Віктор Гнатів (ННІІПІ) і Тетяна Когут (ЮФ), пише Наш День.

У номінації «Краща легкоатлетка серед юніорів» нагороду отримала Тетяна Когут, яка виступає на дистанції 3 кілометри з перешкодами.

У номінації «Кращий легкоатлет серед молоді» – Віктор Гнатів, дистанція 3 кілометри з перешкодами.

Також спортсменів та тренерів нагородили преміями від Клубу Легонькових, елементами екіпірування від Федерації легкої атлетики України та іншими цінними подарунками.