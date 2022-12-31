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Студенти ЗУНУ – найкращі легкоатлети Тернопільщини 2022 року

31.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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У бізнес-центрі К15 відбулося урочисте підсумкове засідання Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

Титул найкращого легкоатлета Тернопільщини 2022 року серед молоді та юніорів здобули студенти Західноукраїнського національного університету – талановиті бігуни: Віктор Гнатів (ННІІПІ) і Тетяна Когут (ЮФ), пише Наш День.

У номінації «Краща легкоатлетка серед юніорів» нагороду отримала Тетяна Когут, яка виступає на дистанції 3 кілометри з перешкодами.

У номінації «Кращий легкоатлет серед молоді» – Віктор Гнатів,  дистанція 3 кілометри з перешкодами.

Також спортсменів та тренерів  нагородили преміями від Клубу Легонькових, елементами екіпірування від Федерації легкої атлетики України та іншими цінними подарунками.

Автор: Роман Васильович

Мітки: ЗУНУ, легка атлетика, Федерації легкої атлетики

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