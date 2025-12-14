Студенти ТНПУ представили колекцію одягу з перероблених побутових матеріалів

У Тернопільському педагогічному університеті ім. В. Гнатюка студенти представили колекцію одягу з перероблених побутових матеріалів.

Про це повідомили на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну ТНПУ.

Подію провели у мистецькому просторі «Світлиця». У показі взяли участь студенти першого курсу освітньої програми «Дизайн одягу», які вперше пройшли повний цикл створення образу – від ідеї до дефіле.

Вражало те, що всі моделі були спроєктовані та виконані з матеріалів, отриманих у результаті переробки побутових відходів.

Керівниками проєкту стали викладачки Наталя Ющак та Олеся Ступка. На показі були присутні студенти, викладачі та гості, які переглянули представлені роботи.

Після завершення заходу учасники отримали дипломи про участь у виставці-показі власних моделей.

У межах творчої співпраці студенти освітньої програми «Фотомистецтво та візуальні практики» здійснювали фото- та відеозйомку події.