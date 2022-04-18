Студенти чоловічої статі, які навчаються в українських університетах, під час війни не можуть виїжджати за кордон. Про це з посиланням на голову підкомітету з питань вищої освіти освітнього комітету ВР Юлію Гришину повідомляє «Українська правда».

«Отримую дуже багато питань про те, як студентам виїхати за кордон під час війни. Зараз це неможливо, незважаючи на відстрочку від призову для студентів. Єдиний виняток – ті, хто навчається в іноземних вишах», – пояснила Гришина.

Виїзд студентів за кордон наразі заборонений постановою Кабінету Міністрів України попри те, що діти, які навчаються на денній або дуальній формах освіти, мають право на відстрочку від призову.

За її словами, перетнути український кордон в умовах воєнного стану можуть лише студенти іноземних вишів. Для цього студенту необхідно мати такі документи:

відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Також Юлія Гришина нагадала, що зараз всі територіальні центри комплектування вивезені на підконтрольні Україні території.

Адресу найближчого центру можна дізнатися, зателефонувавши в обласний центр комплектування.