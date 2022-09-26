Стрілянина в Іжевській школі №88, що в Удмуртії. За попередніми даними, постраждало щонайменше 10 дітей. Стрілок – застрелився.

Невідомий у чорному одязі вранці 26 вересня під час уроку увірвався в клас і відкрив вогонь по дітях.

«Коли він відкрив стрілянину, діти закрилися по кабінетах. Нападник убив охоронця, пройшов далі і почав стріляти по дітях», – повідомляють у телеграм-каналах очевидці. «Діти рятувалися від куль, зістрибуючи із верхніх поверхів, – зауважує «Mash» . – Шість семирічних хлопців зараз знаходяться під опікою бригад швидкої допомоги. У двох із них тяжкі травми, у чотирьох – середні. Це або вогнепальні поранення або переломи після стрибків».

Директор школи встигла сховатися з пораненим підлітком у кабінеті та закритися там.