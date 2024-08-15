Стрілянина на Тернопільщині: поліція затримала озброєного чоловіка

У середу, 15 серпня, близько 15:35 у селі Доброводи Тернопільського району озброєний чоловік, вдягнутий у військову форму, відкрив вогонь з автоматичної зброї по людей та втік.

На місце події прибули працівники поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці.

Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Підозрюваний чоловік був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області