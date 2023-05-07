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Страшна трагедія: тернопільські рятувальники висловили співчуття з приводу загибелі колег

07.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Колектив рятувальників Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, висловлюють глибокі співчуття у зв’язку зі страшною трагедією, яка трапилася на Херсонщині.

“Ми дуже сумуємо за втратою шістьох піротехніків, які віддавали своє життя заради безпеки інших людей.

Ми також хочемо висловити нашу підтримку тим, хто залишився без своїх близьких та друзів, а також тим, хто отримав поранення.

Ми не можемо прийняти те, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права та обстрілювати наших героїв, які ризикують своїм життям, щоб розмінувати території, які агресор зробив непридатними для нормального перебування мирного населення.

Залишайтеся сильними, ми стоїмо з вами поруч у цей тяжкий момент”, – ідеться у зверненні управління ДСНС у Тернопільській області.

Нагадаємо, 6 травня в Херсонській області під час розмінування загинули шестеро рятувальників, ще двоє осіб були поранені. За попередніми даними, російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту.

Теги: новини, події, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Тернопільська обласна

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