Страшна трагедія: тернопільські рятувальники висловили співчуття з приводу загибелі колег

“Ми дуже сумуємо за втратою шістьох піротехніків, які віддавали своє життя заради безпеки інших людей.

Ми також хочемо висловити нашу підтримку тим, хто залишився без своїх близьких та друзів, а також тим, хто отримав поранення.

Ми не можемо прийняти те, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права та обстрілювати наших героїв, які ризикують своїм життям, щоб розмінувати території, які агресор зробив непридатними для нормального перебування мирного населення.

Залишайтеся сильними, ми стоїмо з вами поруч у цей тяжкий момент”, – ідеться у зверненні управління ДСНС у Тернопільській області.