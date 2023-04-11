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Страшна ДТП з потерпілими на Тернопільщині

11.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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На автодорозі М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече) вчора, 10 квітня, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода.

На території села Сухостав зіткнулися автомобілі «Fiat Doblo» та «Маzda М5». Внаслідок ДТП травмовані водії двох автомобілів та пасажир автомобіля «Маzda М5», повідомляє сайт «Від Тарнополя до Тернополя».

Усіх постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, надали допомогу водію автомобіля «Fiat Doblo». Чоловік опинився затиснутим в салоні понівеченого транспортного засобу та потребував порятунку.

З допомогою спецобладнання рятувальники деблокували потерпілого, якого передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Джерело: Від Тарнополя до Тернополя

Теги: Тернопільщина, ДТП, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

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