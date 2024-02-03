Сто швачок шукає підприємство на Тернопільщині

У Тернопільській філії Тернопільського обласного центру зайнятості відбулася презентація вакансій роботодавця ТОВ «БАДЕР Україна». Товариству потрібні майже 100 швачок, передає За Збручем

Більше 60 жителів Тернополя, які шукають роботу, в тому числі внутрішньо переміщені особи, отримали докладну інформацію про умови праці та її оплати, вимоги до працівників, соціальний пакет.

Більшість претендентів зацікавили вакансії, відтак вони заповнили відповідні анкети та узгодили деталі щодо майбутніх співбесід з роботодавцем з питань працевлаштування.

Якщо Вас цікавлять вакансії, зверніться у Тернопільську філію Тернопільського обласного центру зайнятості за телефонами: (0352) 405852, 0673132266 або до рекрутерів Тернопільського ОЦЗ (0352) 405851, 0635765756.