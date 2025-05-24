Степан Горуц: «Реєстр боржників не може бути каральним механізмом»

ВО «Батьківщина» рішуче виступило проти урядового законопроєкту №9363, який передбачав масштабну цифровізацію виконавчого провадження. Завдяки принциповій позиції фракції документ не був ухвалений у другому читанні.

За словами голови Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Степана Горуца, ухвалення цього законопроєкту могло б мати катастрофічні наслідки для мільйонів українців.

Цим законопроєктом фактично передбачалося внесення громадян до реєстрів боржників без жодного судового рішення. Це означає, що людину можуть позбавити права розпоряджатися власним майном — землею, нерухомістю, автомобілем — лише на підставі рішення виконавця або навіть поліції, податкової чи прикордонників, — наголосив Степан Горуц. — А якщо це — помилка? А якщо — зловживання?

Степан Горуц застерігає, що в разі ухвалення таких норм Україна ризикувала б перетворитися на країну, де права власності підриваються без суду і слідства.

Ми не можемо дозволити, щоби військовослужбовці, які до мобілізації були ФОПами, тепер воюють, а тим часом отримують податкові нарахування і потрапляють у реєстри боржників. Це абсурд! Вони не можуть оформити спадщину чи продати майно — і все це без рішення суду. Хіба це справедливо? — зазначив Степан Горуц.

На переконання голови Тернопільської обласної організації «Батьківщини», такий законопроєкт суперечить принципам верховенства права і базовим конституційним гарантіям громадян.