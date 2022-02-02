Нинішня ескалація навколо України — наслідок ганебних «мінських домовленостей», підписаних командою Петра Порошенка і нав’язаних державою-агресором. Їхня мета — встановлення політичного контролю Росії над Україною через фактичне «приєднання» нашої держави до ОРДЛО. Про це Юлія Тимошенко і «Батьківщина» заявили відразу ж після того, як угоди були укладені. І не просто заявили, а й послідовно голосували проти їхнього втілення в життя.



Розуміючи, що українське суспільство ніколи не погодиться на втрату самостійності, Росія за допомогою нинішньої ескалації намагається паралізувати волю самих українців і створити умови, коли до виконання «мінських домовленостей» Україну примушуватиме Захід — заради створення ілюзії «розв’язання проблеми».

Звісно, жодного «врегулювання» чи стримування апетитів агресора «мінські домовленості» не передбачають і не можуть передбачати. Росія вже навіть не приховує, що Україною не обмежиться, і висуває нові вимоги щодо країн Балтії, Румунії та Болгарії.

Саме тому Юлія Тимошенко каже, що існування «мінських домовленостей» лише заохочує Кремль до подальшої агресії. І Україні та Заходу треба якнайшвидше вибратися з цієї пастки.

«Переговори про відновлення територіальної цілісності України треба вести в іншому форматі — на основі Будапештського меморандуму, що гарантував непорушність українських кордонів (із Донбасом і Кримом), не ослаблюючи тиску на Росію як державу-агресора, — переконаний голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Степан Горуц. — Ми не можемо дозволити вирішувати нашу долю за нашою спиною. Щоб домогтися свого, Україні необхідно бути твердою у відстоюванні своїх інтересів і зберігати національну єдність».

За словами Степана Горуца, заклики влади зберігати спокій і не панікувати викликатимуть у людей довіру лише тоді, коли громадяни будуть впевнені, що влада діє в їхніх інтересах і не намагається їх обманути. Вимоги Юлії Тимошенко і «Батьківщини» до влади: перетворити захист людей, захист вітчизняної економіки на абсолютний пріоритет в умовах виживання країни.

Роман ЗАДОРОЖНИЙ.