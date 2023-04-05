Степан Бандера – Герой України, Провідник української нації!

«В історії України є багато визначних постатей, які поклали своє життя на вівтар служіння українському народові, присвятили себе боротьбі за встановлення Української державності. Однією з найяскравіших особистостей у XX столітті постав Степан Бандера – ідеолог боротьби за незалежність Української держави, символ національно-визвольного руху, Провідник Організації українських націоналістів», – зазначив очільник краю.
Пан Головко наголосив, що Бандера відстоював гідність, самобутність української нації, її право на державність у протистоянні зазіханням на її територію з боку агресивних сусідніх держав. Це був трагічний час, коли українці виборювали соборність, маючи тільки віру і примарні шанси на перемогу.
Саме приклад патріотичного духу Степана Бандери в боротьбі за волю України і сьогодні залишається невід’ємною складовою у формуванні національної гідності кожного українця. Маючи за взірець життя та діяльність Степана Бандери і його соратників, сучасні покоління українців продовжують формуватися як покоління незламних борців за соборну і незалежну Українську державу.
«Із самого початку повномасштабної агресії імперської російської федерації саме Степан Бандера став символом незламності і героїчного спротиву українців у війні зі знавіснілими загарбниками, його ідеї борця за відбудову самостійної Української держави надихають українців на жертовну звитягу на полях кривавої битви, – наголосив Михайло Головко. – Тож будьмо гідними нащадками Великого Українця, Героя, Провідника і свято бережімо пам’ять про його чин!»