Степан Бандера – Герой України, Провідник української нації!

Під час другого пленарного засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали, подане з ініціативи голови обради Михайла Головка, звернення до Верховної Ради України щодо вшанування на загальнодержавному рівні пам’яті Степана Бандери, визначивши 1 січня (день його народження) в Україні державним святом.

«В історії України є багато визначних постатей, які поклали своє життя на вівтар служіння українському народові, присвятили себе боротьбі за встановлення Української державності. Однією з найяскравіших особистостей у XX столітті постав Степан Бандера – ідеолог боротьби за незалежність Української держави, символ національно-визвольного руху, Провідник Організації українських націоналістів», – зазначив очільник краю.

Пан Головко наголосив, що Бандера відстоював гідність, самобутність української нації, її право на державність у протистоянні зазіханням на її територію з боку агресивних сусідніх держав. Це був трагічний час, коли українці виборювали соборність, маючи тільки віру і примарні шанси на перемогу.

Саме приклад патріотичного духу Степана Бандери в боротьбі за волю України і сьогодні залишається невід’ємною складовою у формуванні національної гідності кожного українця. Маючи за взірець життя та діяльність Степана Бандери і його соратників, сучасні покоління українців продовжують формуватися як покоління незламних борців за соборну і незалежну Українську державу.