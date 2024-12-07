Стартував перший етап Кубка світу з біатлону: як виступили тернопільські спортсмени

30 листопада в місті Контіолахті (Фінляндія) стартував перший етап турніру Кубка світу з біатлону.

Збірна України розпочала виступи на Кубку світу з потрапляння до топ-10 одиночної змішаної естафети. Дев’яте місце у гонці посів тандем Олени Городної та Артема Тищенка, які гідно представили збірну у стартовій гонці.

Цього ж дня збірна України у складі Христини Дмитренко, Юлії Джими, Антона Дудченко та Віталія Мандзина здобула шосте місце у класичній змішаній естафеті.

У тернопільського біатлоніста Віталія Мандзина, який спробував для себе роль фінішера, завдання було не найпростішим: окрім італійця попереду, за спиною в нього в межах хвилини стартували ще чотири суперники, кожен з яких мріяв привести свою команду до топ-шістки. Однак Віталій дуже впевнено відпрацював на фінішному етапі: стрільба лише з двома запасними патронами в стійці дозволила українцю зберегти шосте місце.

Зазначимо, що це найкращий результат для України в змішаних естафетах на рівні Кубка світу з сезону 2022/23.

Виграла гонку збірна Норвегії.

1 грудня відбулася чоловіча та жіноча естафети. Україну в чоловічій гонці представляли Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

Богдан Цимбал передав естафету тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному – 10-м. Підручний відпрацював на відмінно, піднявши збірну України на восьму позицію, і, що найголовніше, Дмитро скоротив відставання до менш як 25 секунд від третього місця. Антон Дудченко, який використав лише один додатковий патрон передав естафету Віталію Мандзину що стартував останнім від України шостим. Тернопільський біатлоніст за підсумками першої стрільби підняв нашу збірну на п’яту позицію, а ось на стрільбі стоячи, схоже, перехвилювався, заробив коло штрафу й фінішував сьомим.

Втім, сьоме місце для українських біатлоністів також стало непоганим результатом, тож сподіватимемося на кращі виступи наших спортсменів.

А переможцями гонки стали представники Франції.

Збірну України в жіночій гонці представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина і Юлія Джима.

Олена Городна не впоралася зі стрільбою стоячи і пішла одразу на два штрафних кола, що опустило українську команду на 18-те місце. На другому етапі Дмитренко вийшла на 14-ту позицію. На третьому етапі екс-тернополянка Меркушина використала один додатковий патрон на стрільбі лежачи та два на стійці, а естафету передала на 15-й сходинці. На заключному четвертому етапі Джима по одному разу схибила на стрільбах лежачи і стоячи й у підсумку принесла Україні 11-е місце.

Виграла жіночу естафету Швеція.

Змагання у Контіолахті продовжаться 3 грудня індивідуальними коротка гонками (15 км, чоловіки) і 4 грудня (12,5 км, жінки). 6 грудня відбудеться спринт (10 км, чоловіки), а наступного дня спринт (7,5 км, жінки). Завершаться змагання першого етапу Кубка світу 8 грудня мас-стартами (15 км, чоловіки) і (12,5 км, жінки).