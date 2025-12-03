Стартував Кубку світу з біатлону: як виступили тернопільські спортсмени

29 листопада етапом Кубку світу у шведському Естерсунді стартував сезон-2025/26 Кубку світу з біатлону. Розпочався сезон з жіночої та чоловічої з естафет.

Першими випробувати трасу в шведському Естерсунді випало жінкам. Україну представляли біатлоністки: на першому етапі – Валерія Дмитренко, другому – її сестра Христина, третій етап бігла Олена Городна, а на заключному – екс-тернополянка Олександра Меркушина. Біатлоністки збірної України невразили результатами, але зусиллями Олександри Меркушиної, яка влучно провела стрільбу, зайняли 15-е місце із 18-ти команд, що фінішували – 8 хиб і відповідно відставання від лідерів +4:45,8.

У класичній естафеті у чоловіків збірну України на етапах предсталяли: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Дмитро Підручний. Тернопільські біатлоністи: Віталій Мандзин не зумів закрити одну мішень і відправився на додаткові метри дистанції; а Дмитро Підручний отримавши естафету 17-им пішов на останнє коло 11-им, і на фініші виборов 9-ту позицію, продемонструвавши, що він у досить непоганій формі. Тож збірна Україна мала три штрафних кола, 13 хиб і відставання від лідерів +3:22,7.

Наступного дня в одиночній змішаній естафеті Антон Дудченко та Олександра Меркушина, які представляли Україну фінішували на 12 місці; а у змішаній естафеті українські біатлоністи закінчили естафету з 18-им результатом.

Тож після чотирьох проведених естафет жіноча збірна України нині перебуває аж на 16-ому місці в Кубку націй, у чоловіків ситуація трішки краща – вони наразі 12-ті.

2 грудня змагання продовжилися жіночою індивідуальною гонкою, але це в наступному номері газети. Нагадаємо, що етап Кубка світу в Естерсунді триватиме до 7 грудня. Загалом у графіку змагань дев’ять етапів.

Незначною втіхою для любителів баіатлону став переможний результат тернопільської спортсменки Тетяни Тарасюк, який вона продемонструвала 28 листопада, напередодні старту Кубку IBU-2025 в австрійському Обертілліаху. Наша біатлоністка пройшла спринтерську гонку без промахів та показала хороший час випередивши найближчу суперницю на одну секунду.