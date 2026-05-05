Стартував чемпіонат Тернопільської області з футболу

2 травня поєдинком у Великій Березовиці стартував чемпіонату Тернопільської області з футболу 2026 р. у вищій лізі.

Місцеве «Поділля» у непростому поєдинку зазнало поразки від великогаївського «Агрону» – 1:2. У великогаївчан дублем відзначився Богдан Семенець, натомість у «Поділля» один гол відквитав Микола Гнатишин. Наприкінці поєдинку великоберезовицькі футболісти були дуже близькі, щоби зрівняти рахунок, але після однієї з останніх атак м’яч влучив у поперечину.

Наступного дня 1-й тур чемпіонату продовжився іншими поєдинками. Пропонуємо результати матчів.

«ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 1:0 (1:0), ФК «Збараж» – «Сокіл» (Вел. Березовиця) – 0:1 (0:1), «Поділля» (Васильківці) – ФК «Борщів» – 0:1 (0:1).

Нагадаємо, що у вищій лізі змагаються дев’ять колективів: «Агрон» (Великогаївська ОТГ), ФК «Борщів», ФК «Збараж», «Поділля» (Вел. Березовиця), «Поділля» (Васильківці), «ФАТ-Вікнини» (Вікно), ФК «Нараїв», «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) та «Сокіл» (Вел. Березовиця).

У другому турі 10 травня гратимуть «Сокіл» (Вел. Березовиця) – «Поділля» (Васильківці), «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Поділля» (Вел. Березовиця), ФК «Нараїв» – «ФАТ-Вікнини» (Вікно), а 13 травня «Агрон» (Великогаївська ОТГ) – ФК «Збараж».