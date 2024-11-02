Стартував чемпіонат Тернопільської області з баскетболу сезону 2024-2025

26 жовтня 2024 року у ФОК КДЮСШ з ігрових видів спорту відбулося відкриття чемпіонату Тернопільської області з баскетболу серед юнаків та дівчат сезону 2024-2025 рр.

«У цьому сезоні заявилось 30 команд у чотирьох лігах, а це понад 500 спортсменів віком від 10 до 17 років. Ці команди впродовж восьми місяців змагатимуться за нагороди чемпіонату та виборюватимуть путівку у Всеукраїнську юнацьку баскетбольну лігу наступного сезону» – звернувся до учасників начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА Андрій Човган.

«Приємно, що до нас доєднались команди ще з трьох областей, тим самим розширили географію чемпіонату до західноукраїнського рівня». – зазначив директор обласного чемпіонату Євген Ворник.