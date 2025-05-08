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Старшого солдата з Гусятина нагородили “Золотим хрестом”

08.05.2025

Галина Кіт

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Теми, Події, Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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За успішне виконання бойових завдань старшого солдата Мельника Олександра Володимировича із селища Гусятин нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест».

“Щиро вітаємо нашого земляка із заслуженою нагородою! Ми вдячні Вам, Олександре, за відвагу, жертовність і незламну віру в Перемогу. Бажаємо здоров’я, сили, Божої опіки та якнайшвидшого повернення додому!Молимось за Вас! Дякуємо за захист!”, – йдеться в повідомленні Гусятинської селищної територіальної громади.

 

Теги: війна з рф, “Золотий хрест”

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