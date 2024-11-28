Стали відомі суперники «Ниви» весняної частини сезону Першої ліги

23 листопада відбулися останні футбольні матчі літньо-осінньої частини сезону Першої ліги в групі A, де виступає тернопільська «Нива», яка 18 тур пропускала.

За їх результатами стали відомі склади двох груп, які боротимуться за чемпіонство/виживання.

«Нива» фінішувала на 5-й сходинці, тож гратиме у групі «Вибування». Суперниками тернопільських футболістів будуть: ФК «Вікторія» (Суми), закарпатський «Минай», ФСК «Маріуполь», івано-франківське «Прикарпаття», МФК «Металург» (Запоріжжя), хмельницьке «Поділля», «Діназ» (Вишгород, Київська область) і кременчуцький «Кремінь».

На другому етапі команди групи А проводять матчі тільки з командами групи Б у два кола, тож на «Ниву очікуватимуть поєдинки із «Вікторією», «Маріуполем», «Металургом», «Діназом» і «Кременем».

Нагадаємо, що на другому етапі Перша ліга гратиме за звичним розподілом на групи «Чемпіонська» та «Вибування». За результатами першого етапу 1-4 місця груп (А і Б) формують групу за вихід до УПЛ з урахуванням усіх показників (очок, голів) першого етапу. За результатами другого етапу перші дві команди отримують право на прямий вихід до УПЛ, а третя та четверта зіграють матчі плей-офф за підвищення в класі.

За результатами першого етапу 5-9 місця груп А і Б сформують групу за право грати в Першій лізі з урахуванням усіх показників (очок, голів) першого етапу. Команди групи «Вибування», які посядуть 6-7 місця, зіграють стикові матчі з 2 та 3 місцями Другої ліги. Команди ж, які фінішують на 8-9 місцях, переходять до Другої ліги напряму.