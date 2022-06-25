Виконавчий директор Української Прем’єр-ліги Євген Дикий назвав міста, де можуть проводити матчі нового футбольного сезону під час війни. Тернопіль у цьому числі є, одна з додатком «умовно» і «теоретично».

Ми ще чекаємо на рішення відповідних державних структур щодо вимог проведення матчів. Наразі розглядається два варіанти: Київ та Київська область, а також захід України – Львів, Ужгород. Крім того, теоретично можемо розглядати стадіон у Тернополі (арена імені Романа Шухевича – авт.). Також є інформація, що «Верес» (Рівне) закінчує ухвалення здачі свого стадіону в експлуатацію. Можливо, на початок сезону, а він має стартувати 20 серпня, «Верес» здасть стадіон в експлуатацію і проводитиме домашні матчі на своєму стадіоні, – відзначив Євген Дикий.

Нагадаємо, на тернопільському стадіоні ім. Р. Шухевича під час коронавірусу відбулося кілька поєдинків Української Прем’єр-ліги, також у травні минулому році на спортивній арені відбувся фінал кубка України. Отож, стадіон у Тернополі по-факту відповідає рівню Прем’єр-ліги. Питання може стояти лише в безпеці. Зокрема, зараз опрацьовується відповідний протокол, який буде враховувати всі питання безпеки, алгоритм дій учасників матчу, футболістів, тренерів, представників клубів, офіційних осіб в момент надзвичайних ситуацій, в тому числі під час повітряної тривоги.