Стали ангелами в Небесному строю: Тернопільщина прощається з вірними синами України

Всього три місяці на війні

15 жовтня жителі Гримайлівської громади відділи останню шану навіднику десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, військової частини А****, уродженцю села Раштівці Михайлу Васильовичу МАТВІЙКУ (22. 01. 1983 р. н.), який загинув 9 жовтня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області.

Світлої пам’яті Михайло був у війську від липня цього року.

Він був хорошим сином, найкращим братом, гідним нащадком своєї нації і вірним військовій присязі.

Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати.

Вічна пам’ять Герою!

Півтора роки надій та сподівань

15 жовтня жителі Теребовлянської громади віддали останню шану військовослужбовцю, командиру бойової машини-командиру відділення парашутно-десантного батальйону, мешканцю м. Теребовля Михайлу КРУШЕЛЬНИЦЬКОМУ (28. 10. 1992 р. н.), який загинув 20 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Старший солдат Михайло Крушельницький був призваний на військову службу на початку повномасштабного вторгнення – 28 лютого 2022 року. Загиблий Герой також був бійцем добровольчого батальйону «Тернопіль», у складі якого він у першій ротації 01.08.2014-го року вирушив у зону бойових дій. Побратими згадують його як надійного друга та сміливого бійця.

Співчуття рідним та близьким Героя…

Вічна слава і пам’ять!..

Загинув у Курській області

15 жовтня жителі Чортківської громади провели в останню дорогу військовослужбовця, старшого солдата, старшого розвідника-гранатометника, мешканця Чорткова Сергія Олександровича ЛАПКА (12. 06. 1996 – 6. 10. 2024), якого вважали зниклим безвісти від 6 жовтня цього року. Згодом, після проведення пошукових заходів виявили, що він загинув під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Обод Курської області російської федерації.

Молодий воїн уклав контракт із ЗСУ ще у жовтні 2018 року, проживаючи на рідній Київщині. Згодом перевівся служити до Чорткова, де одружився.

Світлої пам’яті Сергій залишив у вічному смутку батьків, дружину, 3-річну донечку…

Співчуття рідним, побратимам і вічна пам’ять Герою!

Загинув на Донеччині

16 жовтня жителі Великоберезовицької громади віддали останню шану старшому солдату, інспектору прикордонної служби військової частини ****, мешканцю Великої Березовиці Ігорю Миколайовичу КОЛЬЦУНУ (18. 08. 1968 р. н.), який загинув 11 жовтня в районі населеного пункту Озерне Донецької області.

Світлої пам’яті Ігор працював водієм навантажувача на одному з підприємств міста Тернополя. Захищав Батьківщину від листопада 2023 року.

Герой залишив у смутку доньку Ольгу, двоюрідних брата та сестру, племінницю Юлія…

Поховали мужнього воїна на кладовищі Великої Березовиці.

Щирі співчуття усім рідним та близьким полеглого Героя. Нехай його душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному…

Поклав своє життя на вівтар свободи

17 жовтня жителі Білецької громади провели останньою життєвою дорогою солдата, стрільця-номер обслуги аеромобільного відділення військової частини А****, жителя с. Хомівка Сергія Романовича БОЇВКУ (26. 04.1990 – 11. 10. 2024), який загинув виконуючи бойове завдання на Курському напрямку.

У глибокій скорботі схиляємось перед подвигом Героя та молимось за упокій його душі у райських оселях Всевишнього. Розділяємо біль матері, що переживає велику втрату, співчуваємо родині, близьким та побратимам…

Вічна памʼять воїну, що віддав життя за кожного із нас!

Навіки попрощалися жителі двох громад

16–17 жовтня жителі Вишнівецької та Кременецької громад навіки попрощалися із військовослужбовцем, лейтенантом, командиром взводу військової частини А**** уродженцем селища Вишнівець, мешканцем Кременця Іваном Анатолійовичем ГУЦАЛО (21. 05. 1982 р. н.), який загинув 13 жовтня у Луганській області.

Поховали Героя на кладовищі села Великі Млинівці.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Івана!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!..

Заповів на випадок загибелі – поховати його поруч з могилою брата

17–18 жовтня жителі Вишнівецької та Лановецької громади віддали останню шану військовослужбовцю, старшому солдату, уродженцю с. Врещаки, що на Лановеччині, жителю с. Гнидава Вишнівецької громади Олександру Васильовичу СКАКУНУ (09. 08. 1985 р. н.), який загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Світлої пам’яті Олександр з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Під час чергової відпустки одружився і з дружиною оселився в селі Гнидава.

Поховали мужнього воїна у родинному селі.

Дружині, рідним та близьким, усім, хто знав Олександра Скакуна, висловлюємо щирі співчуття.

Вічна та світла пам’ять Герою!..

Був вмілим господарем…

18 жовтня жителі Борсуківської громади провели в останню дорогу військовослужбовця стрільця-помічника гранатометника, жителя с. Борсуки, що на Лановеччині Віталія Ілліча ШВЕЦЯ (16. 01. 1968 р. н.), який загинув 9 жовтня під час виконання бойового завдання на околицях населеного пункту Новоданиліка Запорізької області.

Багато добрих слів на адресу загиблого Віталія, як батька, брата, друга, побратима, односельця, сусіда, вмілого господарника лунало під час чину поховання.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі. Царство Небесне та вічна пам’ять!..

Навіки залишився 20-річним

19 жовтня жителі Іване-Пустенської громади віддали останню шану військовослужбовцю, командиру відділення десантно-штурмового підрозділу, молодшому сержанту, жителю с. Гермаківка, що на Борщівщині Івану Володимировичу СКАЛЯКУ (18. 01. 2004 р. н.), який загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання.

Молодий воїн, патріот, проходив службу у теробороні, а згодом і за контрактом.

Поховали світлої пам’яті Івана у Гермаківці.

Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.

Вічна і світла пам’ять!..

Поповнив Небесне воїнство

18 жовтня жителі Хоростківської громади провели в останню дорогу старшого техніка 2-ї стрілецької роти, старшого сержанта жителя села Клювинці, що на Гусятинщині Мирослава НАЛИВАЙКА (1978 р. н.), який загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя. Ми завжди пам’ятатимемо Мирослава як хороброго воїна і добру людину, його подвиг та відданість житимуть у наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Герою!..

Загинув у ДТП на Харківщині

21 жовтня у Скориківській громаді віддали останню шану військовослужбовцю, жителю села Нове Село, що на Підволочищині Василю Анатолійовичу ПАЛЯНИЦІ (13. 01. 1981 р. н.), який загинув внаслідок ДТП 17 жовтня під час несення військової служби на Харківщині.

Щирі співчуття сім’ї загиблого, нехай Господь Бог прийме його в Царстві Небесному.

Вічна і світла пам’ять! Герої не вмирають!..

Герої не вмирають!