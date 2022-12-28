Стало відомо яка громада здобула перемогу у телепремії “Гордість Тернопілля 2022”

Цьогоріч у номінації були представлені 34 громади області.
Під час офіційної церемонії у Тернополі голова обласної ради Михайло Головко вручив нагороду очільнику громади Вадим Боярський.
«Ця перемога – заслуга та праця кожного жителя Шумщини», – зазначив міський голова.
Також Вадим Боярський здобув друге місце у номінації «Політик року» серед представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Довідково: Телепремія «Гордість Тернопілля» заснована у 2021 році телеканалами Тернопіль1 та Телеканал ІНТБ. Претендентів у 16 номінаціях подавали жителі області, а голосування тривало протягом грудня.
Пряму трансляцію нагородження переможців дивіться за посиланням: https://youtu.be/1bwX097nP_Y.