189 тривог в областях та столиці — це абсолютний «рекорд» за весь час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У День Незалежності, 24 серпня, по всій території України пролунало майже 200 попереджень про ракетну небезпеку. Такий показник став найбільшим від 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Мапа тривог.

— Було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний «рекорд» за весь час повномасштабного вторгнення, — поінформували волонтери.

Найчастіше сирени вили у:

Кіровоградській області — 12 тривог;

Полтавській області — 12 тривог;

Запорізькій області — 11 тривог;

Дніпропетровській області — 11 тривог.

У Тернопільській області повітряну тривогу за добу оголошували 6 разів, сумарна тривалість тривог – 4 год. 1 хв. На щастя, жодних вибухів на території області зафіксовано не було.

Варто зазначити, що попередній антирекорд — 109 тривог оголошували 23 квітня в переддень Великодня.

Працює єдиний сигнал — поривчасті звукові сигнали, які звучать упродовж 3 – 5 хвилин. Вони означають — «Увага всім». Після цього населення має увімкнути радіо або місцеві телеканали і отримати інформацію про вид небезпеки й покрокову інструкцію подальших дій.

Постанова КМУ №733 від 27.09.2017р. затверджує Положення про організацію оповіщення. Відповідно до неї, саме органи місцевого самоврядування самостійно затверджують «порядок оповіщення», отже мають право самостійно обирати сигнали.