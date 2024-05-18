18.05.2024 10:48

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Стало відомо про загибель 20-річного нацгвардійця з Тернопільщини

18.05.2024

Ірина Нова

63

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Поширити:

Офіційно підтвердили загибель 20-річного нацгвардійця Даніеля Мерджи з Тернопільщини. Воїн загинув за Україну ще у жовтні минулого року.

Про важку непоправну втрату повідомили у Лановецькій міській раді.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, 20-річного Героя Мерджи Даніеля, родом із с. Бережанка. Даніель мужньо боровся за волю і незалежність України в лавах Національної гвардії та загинув 3 жовтня 2023 року на Запоріжжі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава Герою!”, – ідеться у повідомленні.

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах