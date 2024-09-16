Стало відомо хто стане тренером у тернопільській “Ниві”

50-річний український фахівець Юрій Вірт очолить «Ниву» Тернопіль із першої ліги.

Журналістам «Sport.ua» із власних джерел вдалося з’ясувати ім’я головного тренера, який планує очолити тернопільський футбольний клуб “Нива”.

У квітні 2024-го року Вірт очолив клуб «Звягель» із Житомирської області. Тоді команда виступала у другій лізі. Під керівництвом Вірта Звягель вийшов до першої ліги України.

Проте влітку стало відомо, що «Звягель» втратив статус професійного клубу і знявся з чемпіонату.

Таким чином, Вірт залишився без роботи.

До слова, Юрій Миколайович Вірт (нар. 4 травня 1974, Львів) — український футболіст, воротар, тренер.