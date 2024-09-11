Стало відомо, хто отримав Премію Стуса

Культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років Тетяна Пилипчук стала лауреаткою Премії імені Василя Стуса за 2024 рік.

Члени журі Премії оголосили ім’я лауреатки під час урочистої церемонії, яка відбулася 10 вересня у Києво-Могилянській Бізнес-Школі, повідомляє Український ПЕН, пише “Суспільне.Культура”.

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років. З 2022 по 2024 роки Тетяна курувала фестиваль “Пʼятий Харків”, з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції “Слово”. Протягом років незалежності ЛітМузей зробив величезний внесок у збереження і поширення пам’яті про українських митців 1920-х та дисидентів радянського періоду. З 2022 року музей є частиною спільноти, яка оберігає місто і об’єднує військових, митців і волонтерів.

“Чи було страшно нашим шістдесятникам опинитись у нелюдських умовах радянських таборів, не бачити своїх рідних, не мати можливості виховувати дітей? Думаю, так. Та в ситуації граничного досвіду очевидним стає те, що насправді важливо. Не гідно було боятись, коли забирали власну гідність. Чи страшно нам сьогодні? Так. Але ми теж обрали не боятись. І мені здається, що нам сьогодні трішечки легше, тому що у нас є наша історична і культурна спадщина – і українських 1920 х, і українського руху опору 1960 х. Ми її змогли зберегти попри всі численні спроби росії знишити наші твори і наших авторів. І такі премії – Василя Стуса, або Юрія Шевельова – це теж про спадковість і збереження памʼяті”, – сказала Тетяна Пилипчук під час церемонії.

Лауреатка Премії імені Василя Стуса отримала грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

У 2024 році Премія імені Василя Стуса вручалась 35-й рік поспіль. У 2023 році лауреатом Премії став режисер-документаліст, письменник та публіцист Сергій Буковський.

Лавдацію – промову про внесок і роль лауреата – виголосила журналістка, телеведуча, Віцепрезидентка Українського ПЕН, членкиня журі Премії Стуса-2024 Мирослава Барчук.