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Стало відомо, хто керуватиме тернопільською “швидкою”

25.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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Учора завершився конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради.

Спеціально створена комісія серед претендентів найкращим визначила Олександр Ріпку, повідомляє видання Тернополяни.

Свої програми також представили екс-депутат облради Володимир Курило та діючий депутат цього органу Володимир Семерез, який зараз там очолює профільну комісію.

Нагадаємо, попередній керівник установи Михайло Джус помер на 64-му році життя.

12 жовтня голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підписав розпорядження про початок конкурус на посаду генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради.

Про Олександра Ріпку відомо, що наразі він є керівником управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради. Також він очолює фракцію Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Тернопільській районній раді.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Олександр Ріпка

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