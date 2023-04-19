Справи аграрні: на Тернопільщині холодніше і більше дощів, як минулими роками

Для селянства ця весна є пізньою, але позитивно, що земля вдосталь набирається вологи через рясні дощі. Так, за даними фахівців Тернопільського обласного центру з гідрометеорогії Державної служби з надзвичайних ситуацій, що укладають агрометеорологічний бюлетень, кількість опадів за першу декаду квітня 2023 року є рекордною за весь період спостережень з 1945 року.

Свята і дощі дещо призупинили хід цьогорічної посівної кампанії на Тернопільщині, але весняний день таки додає аграріям оптимізму

За словами начальника відділу організації виробництва та маркетингу сільгосппродукції департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Надії Воскресенської, ярі культури посіяно на 20, ярі зернові та зернобобові – на 41, ранні зернові, а це пшениця, ячмінь, овес, горох, – на 100 процентах площ.

Цукрові буряки висіяно на понад 5 тис. га, що становить 25 відсотків від запланованих площ посіву.

Ще треба посадити картоплю та овочі, посіяти гречку, кукурудзу, соняшник.

Отже, аграріям хотілося б більше теплих та погожих днів, щоб в оптимальні строки здійснити увесь комплекс цьогорічних весняно-польових робіт.