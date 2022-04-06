Діяльність інтернет-магазину, який працював у Телеграм-каналі, виявили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в області.

Ще на початку 2019 року тернополянин започаткував «бізнес» із продажу канабісу, психотропних речовин та псилоцину. Рекламу нароктичних засобів та психотропних речовин він розміщував у Телеграм-каналі. Там же подавав оголошення про набір працівників, а саме «кур’єрів» та «складменів». Посиланнями на інтернет-канали обписував фасади будівель Тернополя.

Коли наркобізнесбізнес почав приносити стабільні прибутки, спритник найняв помічників. Кожен з них «обслуговував» окремий мікрорайон. Був і оператор, який в переписках вирішував будь-які проблеми та координував роботу між закладниками. Ще один учасник злочинної групи отримував на своє ім’я товар, фасував та передавав кур’єрам.

У день наркоторгівці розвозили від 50 до 100 закладок. Такий «бізнес» приносив 250-300 тисяч гривень прибутку щомісяця.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури здійснили кілька закупок, задокументували сто епізодів та провели одночасно чотирнадцять обшуків, під час яких вилучили понад півкілограма наркотичної речовини на суму понад 200 тисяч гривень.

Організатора та спільників затримали.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.