Спортсмени з Тернополя Тернополяни здобули 9 медалей на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

16.12.2025

Ірина Нова

15

Спорт, Тернопільщина, Новини

11-13 грудня 2025 року в Тернополі відбувся традиційний XXV Всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Василя Дем’яного. У змаганнях взяли участь 290 спортсменів, які представляли 32 команди з усієї України.

Про це розповіли у міській раді.

Тернопільські борці показали відмінні результати, здобувши медалі в різних вікових та вагових категоріях:

Вікова група: 2010-2011 р. н.

  • Вагова категорія 41 кг:
    1 місце – Тарасюк Захар (Тернопіль)
    2 місце – Сержанюк Володимир (Вінниця)
    3 місце – Якименко Сергій (Миронівка)
  • Вагова категорія 44 кг:
    1 місце – Клименко Михайло (Конотоп)
    2 місце – Кротюк Матвій (Тернопіль)
    3 місце – Свиреденко Радіон (Запоріжжя)

Вікова група: 2012-2013 р. н.

  • Вагова категорія 59 кг:
    1 місце – Мандибура Матвій (Тернопіль)
    2 місце – Колесник Даниіл (Вінниця)
    3 місце – Дерешівський Тимофій (Тернопіль)

Вікова група: 2014-2015 р. н.

  • Вагова категорія 41 кг:
    1 місце – Максимов Максим (Могилів-Подільський)
    2 місце – Драпак Матвій (Долина)
    3 місце – Калинович Ілля (Тернопіль)
  • Вагова категорія 44 кг:
    1 місце – Чиж Захар (Рівне)
    2 місце – Бабій Макар (Тернопіль)
    3 місце – Прохира Тимур (Тернопіль)

Вікова група: 2016-2017 р. н.

  • Вагова категорія 22 кг:
    1 місце – Белаш Гліб (Сарни)
    2 місце – Кобильник Тимофій (Тернопіль)
    3 місце – Бурковський Назар (Житомир)
  • Вагова категорія 50 кг:
    1 місце – Білашивець Михайло (Вінниця)
    2 місце – Марховський Євген (Тернопіль)
    3 місце – Кучер Єгор (Миколаїв)

Спеціальні номінації:

  • За кращу техніку – Мандибура Матвій (Тернопіль)
  • За волю до перемоги – Тарасюк Захар (Тернопіль)
  • Кращий суддя змагань – Петрик Ігор Анатолійович (Вінниця)

Вітаємо наших спортсменів з досягнутими результатами та бажаємо подальших успіхів і нових перемог на спортивній арені.

Теги: Тернопільщина, спорт, Греко-римська боротьба, Всеукраїнський турнір

