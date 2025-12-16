Спортсмени з Тернополя Тернополяни здобули 9 медалей на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

11-13 грудня 2025 року в Тернополі відбувся традиційний XXV Всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Василя Дем’яного. У змаганнях взяли участь 290 спортсменів, які представляли 32 команди з усієї України.
Про це розповіли у міській раді.
Тернопільські борці показали відмінні результати, здобувши медалі в різних вікових та вагових категоріях:
Вікова група: 2010-2011 р. н.
- Вагова категорія 41 кг:
1 місце – Тарасюк Захар (Тернопіль)
2 місце – Сержанюк Володимир (Вінниця)
3 місце – Якименко Сергій (Миронівка)
- Вагова категорія 44 кг:
1 місце – Клименко Михайло (Конотоп)
2 місце – Кротюк Матвій (Тернопіль)
3 місце – Свиреденко Радіон (Запоріжжя)
Вікова група: 2012-2013 р. н.
- Вагова категорія 59 кг:
1 місце – Мандибура Матвій (Тернопіль)
2 місце – Колесник Даниіл (Вінниця)
3 місце – Дерешівський Тимофій (Тернопіль)
Вікова група: 2014-2015 р. н.
- Вагова категорія 41 кг:
1 місце – Максимов Максим (Могилів-Подільський)
2 місце – Драпак Матвій (Долина)
3 місце – Калинович Ілля (Тернопіль)
- Вагова категорія 44 кг:
1 місце – Чиж Захар (Рівне)
2 місце – Бабій Макар (Тернопіль)
3 місце – Прохира Тимур (Тернопіль)
Вікова група: 2016-2017 р. н.
- Вагова категорія 22 кг:
1 місце – Белаш Гліб (Сарни)
2 місце – Кобильник Тимофій (Тернопіль)
3 місце – Бурковський Назар (Житомир)
- Вагова категорія 50 кг:
1 місце – Білашивець Михайло (Вінниця)
2 місце – Марховський Євген (Тернопіль)
3 місце – Кучер Єгор (Миколаїв)
Спеціальні номінації:
- За кращу техніку – Мандибура Матвій (Тернопіль)
- За волю до перемоги – Тарасюк Захар (Тернопіль)
- Кращий суддя змагань – Петрик Ігор Анатолійович (Вінниця)
Вітаємо наших спортсменів з досягнутими результатами та бажаємо подальших успіхів і нових перемог на спортивній арені.