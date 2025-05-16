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Спортсменка з Тернополя стала призеркою чемпіонату України зі спортивної аеробіки

16.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Спорт

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Тернополянка Ангеліна Гладій стала призеркою чемпіонату України зі спортивної аеробіки. Змагання проводили серед дорослих та юніорів, – повідомляє ГОЛОС, із посиланням на ТМР.

Чемпіонат України зі спортивної відбувався 10 травня у Києві.

«А Приємну новину привезла до Тернополя спортсменка спортивного клубу «NIKA» Ангеліна Гладій. У категорії індивідуальні виступи серед юніорів тернополянка виборола бронзову нагороду. Варто зазначити, що минулого року Ангеліна посіла 5 місце на чемпіонаті України, тож цьогорічний результат – це підтвердження її наполегливості та щоденної праці. Тренують спортсменку Марія Халупа та Ірина Романюк. Вітаємо Ангеліну та її наставниць із заслуженою перемогою та бажаємо нових спортивних звершень», – йдеться у повідомленні.

Джерело: Голос

Теги: Тернопіль, спорт, Чемпіонат України з аеробіки, Ангеліна Гладій

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