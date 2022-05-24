У Бухаресті відбувся чемпіонат Європи з армрестлінгу серед юніорок.

У складі збірної команди України участь у змаганнях взяла спортсменка Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи ім. Андрія Пушкаря Олександра Головата.

Дівчина тріумфувала у змаганнях на ліву і на праву руку і їй вдалося стати абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 60 кілограм.

На церемонію нагородження Оксана Головата піднялася із синьо-жовтим прапором, на якому було зображено Тараса Шевченка і написана цитата з його вірша – «Борітеся – поборете, вам Бог помагає!»