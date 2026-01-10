Спортсмен з Тернопільщини виборов золото на змаганнях у німецькому Вінтерберзі

Для Андрія це друга нагорода в межах Кубка Націй у поточному змагальному сезоні — у грудні він здобув «бронзу».

Попереду на санкарів чекає вирішальний іспит — п’ятий етап Кубка світу, який пройде 10–11 січня у Вінтерберзі. Ці змагання стануть заключним етапом олімпійської кваліфікації, за підсумками яких остаточно визначиться кількість перепусток для збірної України на Ігри у Мілані-Кортіні-2026.