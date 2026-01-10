Спортсмен з Тернопільщини виборов золото на змаганнях у німецькому Вінтерберзі

У німецькому Вінтерберзі, напередодні старту V етапу Кубка світу з санного спорту, відбулися змагання в межах Кубка Націй. Перемогою українця завершився заїзд в чоловічих одномісних санях: Андрій Мандзій виборов золоту нагороду, показавши час 53.289 сек.
Наш санкар випередив словака Йозефа Нініса, який здобув срібну нагороду, на 0.140 с. Бронзову медаль завоював американець Метью Грейнер.
Для Андрія це друга нагорода в межах Кубка Націй у поточному змагальному сезоні — у грудні він здобув «бронзу».
Попереду на санкарів чекає вирішальний іспит — п’ятий етап Кубка світу, який пройде 10–11 січня у Вінтерберзі. Ці змагання стануть заключним етапом олімпійської кваліфікації, за підсумками яких остаточно визначиться кількість перепусток для збірної України на Ігри у Мілані-Кортіні-2026.