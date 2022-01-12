Будівництво спортивного комплексу в Бережанах – влучний приклад, як програма Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» змінює життя маленьких міст.
— Тут зможуть займатися спортом місцеві мешканці, а найголовніше — комплекс оснащено усім необхідним для проведення міжнародних спортивних подій. Станом на сьогодні ремонт наближається до фінішу, — розповідає голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.
Функціонування спорткомплексу сприятиме розвитку суміжних галузей з оздоровлення та відпочинку. А це нові робочі місця та економічне зростання для Бережан.