Співак і композитор з Тернопільщини Роман Рудий презентував нову пісню «Літо»

Народний артист України Роман Рудий випустив новий сингл «Літо», який уже доступний на всіх музичних платформах. Пісня, сповнена романтики й тепла, оспівує літні почуття, що зміцнюють кохання та залишають незабутні спогади.

“Літо” – це не лише пора року, а й атмосфера душевного тепла, енергії природи та міцного кохання, яке долає розлуки, – зазначає артист.

Аранжування створив В. Цап, партію саксофона виконав І. Рудий. Запис, зведення та мастеринг здійснено у студії Романа Рудого в Києві під керівництвом звукорежисера О. Третяка.

Довідково. Роман Рудий – відомий співак, композитор, поет і педагог, автор численних творчих проєктів. Народився 10 листопада 1967 року в селі Струсові, нині Микулинецької громади Тернопільського району Тернопільської области України.

Закінчив Тернопільське музичне училище (1986), Львівську консерваторію (1995). Працював в м. Підгайці Тернопільської области: викладачем музичної школи, керівником народної аматорської хорової капели Будинку культури, дитячого гурту «Галичани», церковного хору (1993—1997).

Від 1997 — в м. Тернопіль. Від 2000 — організатор і керівник народної естрадної студії «Сім сходинок» обласного методичного центру народної творчості, 2003 — гурту «Отава».

Учасник Струсівської заслуженої самодіяльної капели бандуристів «Кобзар» (1986—1990), гурту «Світозари» (від 1989).