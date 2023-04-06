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Спільно звільняємо духовний фронт України від “п’ятої колони” – Михaйло Головко

06.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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На засіданні сесії Тернопільської обласної ради, яке відбулося два тижні тому, депутати звернулися до голів громад з вимогами розірвати угоди на користування земельними ділянками з представниками московського патріархату.

“Відрадно, що на сесію Тернопільської міської ради виноситься питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (МП) на вулиці Євгена Коновальця, 1.

Таке рішення оприлюднив сьогодні голова Тернопільської міської ради Сергій Надал. Дякую міському голові за оперативність та певен, що це лише початок.

Спільно звільняємо духовний фронт України від “п’ятої колони”, не чекаючи приводу чи слушної нагоди. Тернопільщина завжди була у числі взірцевих областей у відстоюванні націоналістичних засад. Сподіваюся, що інші голови громад підтримають наше звернення” – зазначив голова Тернопільської обласної ради.

Теги: Тернопільська область, Михайло Головко, події, заборона УПЦ МП

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