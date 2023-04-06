Спільно звільняємо духовний фронт України від “п’ятої колони” – Михaйло Головко

“Відрадно, що на сесію Тернопільської міської ради виноситься питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (МП) на вулиці Євгена Коновальця, 1.

Таке рішення оприлюднив сьогодні голова Тернопільської міської ради Сергій Надал. Дякую міському голові за оперативність та певен, що це лише початок.

Спільно звільняємо духовний фронт України від “п’ятої колони”, не чекаючи приводу чи слушної нагоди. Тернопільщина завжди була у числі взірцевих областей у відстоюванні націоналістичних засад. Сподіваюся, що інші голови громад підтримають наше звернення” – зазначив голова Тернопільської обласної ради.