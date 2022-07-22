Спекотні вихідні передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температурні показники сягатимуть понад 30 градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до підвищення температурних показників, місцями локальні дощі та грози – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Загалом температура повітря буде високою у суботу, а в неділю можливе невелике зниження стовпчиків термометра.

«Найвищою буде температура повітря в західних областях: +26 +32 градуси. Вихідні в Україні загалом будуть гарячими, спека трохи осяде в неділю в західних областях. Періодичні дощі треба ловити – на Заході. Загалом синоптична ситуація залишатиметься мінливою», – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, третя декада липня тішитиме погодою любителів тепла і сонця. Синоптики передбачають чимало спекотних днів, прохолоди додаватимуть хіба що дощі та грози.