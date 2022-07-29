В області переважатиме суха сонячна погода, місцями можливі короткочасні дощі та грози.

«Температура повітря вночі +19 градусів, вдень до +30 градусів. У водоймах зараз коливається в межах 22-24 градусів. Для купання – добре, але уважно дивіться, чи можна купатися в певних місцях, чи нема заборон. Береженого Бог береже, не додавайте зайвого клопоту рятувальникам та відповідним нашим службам. У них й так роботи вистачає. Літо триває, погода найближчим часом, на щастя, – без особливих форс-мажорів, стежимо разом за синоптичною ситуацією і допомагаємо нашим захисникам і нашій країні», – зазначила синоптик Наталка Діденко.