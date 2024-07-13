Проситься термометр в хату:
– Доки буду бідувати?
Спека обпікає личко,
Дайте скляночку водички.
Розігрівся, аж палаю.
В тінь пустіть мене, благаю.
Галя каже:
– Зачекай.
От зберу я урожай.
Кабачки і огірочки,
Помідорків, щоб у бочку.
Кропу, хрону, капустину,
Моркву ще у кошик вкину.
І картоплі два відра
Накопаю, щоб була.
Вирву бур’янець на грядках,
Кину курям і качаткам.
Натягаю їм водиці,
В спеку щоб могли напиться.
Кроликам нарву травички
Козам – гілочок вербички.
Ще корівоньку свою
Нагодую, подою.
Свиням мішанку зготую,
І добренько нагодую.
Ще й води наллю в корито.
Все. Тепер пора спочити.
То ж ходім хутчіше в хату
Урожай консервувати.
А спочинем – підем в сад.
Там малина й виноград.
Яблука червонобокі,
І ожинка так, нівроку.
Сливи, груші, аличу
Назбираєм досхочу.
Треба швидко все зібрати.
Дари літа припасати.
Хоч спекотно, зате сито.
Щедре на дарунки літо.
Лідія МИЩЕНКО