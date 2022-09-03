Дощі і похолодання йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники знизяться до 10 тепла. А у суботу можливі невеликі дощі.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність дощів та зниження температури повітря – таку погоду передбачають цими днями на Тернопільщині. За словами синоптиків, спека вже в минулому.

«У західних областях очікується всього +6 +10 градусів. Протягом дня буде, звичайно, тепліше, проте спека вже – в минулому. Максимальна температура повітря впродовж дня очікується в межах +15+18 градусів. Для любителів позакликати бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло. В українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і називають його якимось віковим оксюмороном – молодим бабиним літом. Воно триває до 11 вересня. Після нього на метеосцену виходить старе бабине літо, це вже відбувається в другій половині вересня та на початку жовтня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи стверджують: погода цими днями на Тернопільщині буде мінливою. Втім, простежуватиметься відчутна тенденція до зниження температурних показників.