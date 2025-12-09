Сорти томатів, які підкорять ринок у 2026 році

У цю пору багато городників починають складати списки культур, які хочуть виростити наступного року. Томати традиційно залишаються одними з найулюбленіших овочів, тому їм зазвичай приділяють найбільше уваги. Перед вибором варто визначитися з цілями: чи потрібні томати лише для свіжого споживання, для консервації, приготування салатів, лечо, соку або ж хочеться отримати солодкі чері, які із задоволенням їдять і дорослі, і діти.

Коли мета зрозуміла, легше орієнтуватися в сортовому різноманітті та підбирати насіння під конкретні задачі, пишуть Добрі новини.

Зазвичай городники залишають у списку кілька перевірених сортів або гібридів, які стабільно дають урожай за будь-яких умов. Водночас щороку хочеться додати щось нове, адже сучасний вибір томатів великий, і кожен сезон з’являються цікаві новинки.

Часто у фаворити потрапляють як великі м’ясисті біф-томати, так і різнокольорові чері з насиченим смаком. Деякі сорти приваблюють високою врожайністю, інші — неперевершеною солодкістю або оригінальним зовнішнім виглядом. Саме такі характеристики зазвичай стають визначальними при формуванні майбутнього списку.

У новому сезоні варто звернути увагу й на нові сорти, які активно радять городникам. Вони привертають увагу цікавими формами, забарвленням, стабільною врожайністю або стійкістю до примх погоди. Частина таких новинок часто стає справжніми улюбленцями і залишається в городників надовго.

Окрему увагу в листопаді привертають акції на насіння. Саме восени асортимент найбільш повний, тому є шанс придбати всі бажані сорти, поки вони не розійшлися. У цей час багато виробників та інтернет-магазинів пропонують значні знижки та безкоштовну доставку, тож листопад стає зручним моментом, щоб поповнити запаси насіння на весь майбутній сезон. Я раджу не відкладати покупки до періоду після свят, коли популярні сорти часто закінчуються.

Планування посадок у листопаді допомагає спокійно продумати майбутні грядки, порівняти характеристики сортів, згадати, які томати давали найкращий урожай, та вирішити, що хочеться спробувати вперше. Такий підхід дозволяє створити збалансований список, у якому будуть і перевірені “робочі” томати, і цікаві новинки, що здатні здивувати смаком або виглядом.