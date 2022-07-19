До уваги водіїв! У зв’язку із виконанням робіт із заміни верхнього шару дорожнього покриття сьогодні, 19 липня, з 20:00 год буде перекрито рух транспорту на вулиці Замкова (біля «Ромашки»). Тут раніше працівники підрядної організації проводили роботи з ліквідації наслідків аварійної ситуації – просідання ґрунту на проїжджій частині цієї вулиці.

Попередньо на цій ділянці працівники підрядної організації виконають фрезерування старого покриття та влаштують новий шар асфальтобетонного покриття.

На місці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності.

Прохання бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.