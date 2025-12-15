15.12.2025 08:18

Сьогодні у селі поблизу Тернополя тимчасово вимикатимуть електропостачання

15.12.2025

Ірина Нова

73

Оперативно, Тернопільщина, Новини

У понеділок, 15 грудня, в селі Петрики частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання, з 9:00 по 16:00 будуть проводитись роботи із реконструкції електромереж у межах інвестиційної програми.

Про це  повідомляє АТ «Тернопільобленерго».

Знеструмлення торкнеться будинків на вулицях: Підгородня, Василя Стуса, Івана Франка, Лесі Українки, Зелена, Тараса Шевченка, Сонячна, Польна, Тараса Шевченка (бічна), Березовицька, Галицька, Лугова та Світанкова.

Актуальну інформацію про планові та поточні відключення електроенергії мешканці можуть переглянути на сайті обленерго у відповідному розділі.

Теги: АТ «Тернопільобленерго», село Петрики, вимкнення світла, без електропостачання

