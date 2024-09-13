Сьогодні Тернопільщина попрощається з 33-річним Героєм, який загинув під Бахмутом

На війні, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 33-річний воїн з Тернопільщини Володимир Крупа. Трагедія трапилась 5 вересня 2024 року на сході країни, коли захисник виконував бойове завдання.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

Там зазначили, що Володимир Крупа був мобілізований лише нещодавно – 5 червня 2024 року. У війську був кулеметником.

У Теребовлянській міській раді висловили співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

“Нехай ваш біль буде розділений з усіма, хто цінує його жертовність і боротьбу за мирне майбутнє. Разом з вами оплакуємо втрату і схиляємо голови перед величчю подвигу Володимира Крупи. Світла пам’ять Герою, його ім’я назавжди залишиться в серцях вдячних нащадків!”, – ідеться у зверненні.

Чин похорону Воїна відбудеться завтра, у п’ятницю, 13 вересня, о 13-й годині в селі Кровинка.

Вічна слава Герою!