Сьогодні просять пробачення та проводжають зиму: що тернополянам варто знати про цей особливий день?

У багатьох регіонах України сьогодні святкують Проводи Масляної, де під час гулянь спалюють опудало. Втім, на Тернопіллі такі традиції не дуже прижилися, цей день називають часто Проводами зими та Прощеною неділею.

Масляна цьогоріч відзначається з 20 по 26 лютого. Останній день, 26 лютого, називають Проводами масляної або Проводами зими. За старих часів вони супроводжувалися народними гуляннями з коломийками, танцями і хороводами, а також різними іграми – наприклад, взяттям снігового містечка або кулачними боями. Деякі традиції дійшли і до наших днів.

Зараз на Проводи Масляної, як і раніше, прийнято влаштовувати гуляння на свіжому повітрі і, звичайно, їсти млинці. Але центральним обрядом Масляної є не ігри. В останній день святкувань спалюють опудало зими – це символізує прощання з холодами, а також усім поганим, що сталося за рік. В цьому і полягає головний сенс свята, пише УНІАН.

Не забували в цей день і про померлих родичів – у цей день ходили на цвинтар. А ще напередодні Великого посту слід було пробачити всіх і попросити прощення самому – цей день також називають Прощена неділя.

Сьогодні важливо дотримуватися деяких обмежень:

не можна їсти м’ясо, як і весь попередній тиждень;

не можна сумувати – накличеш на себе неприємності;

не можна відмовляти в допомозі;

не можна лаятися і лихословити;

не можна різати млинці ножем – вважається поганою прикметою.

Ще одна цікава традиція – дарувати млинці власного приготування. За старих часів з ними ходили один до одного в гості, запрошують на них і зараз. Тож печіть смаколики та кличте сусідів!