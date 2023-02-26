Сьогодні просять пробачення та проводжають зиму: що тернополянам варто знати про цей особливий день?

Масляна цьогоріч відзначається з 20 по 26 лютого. Останній день, 26 лютого, називають Проводами масляної або Проводами зими. За старих часів вони супроводжувалися народними гуляннями з коломийками, танцями і хороводами, а також різними іграми – наприклад, взяттям снігового містечка або кулачними боями. Деякі традиції дійшли і до наших днів.
Зараз на Проводи Масляної, як і раніше, прийнято влаштовувати гуляння на свіжому повітрі і, звичайно, їсти млинці. Але центральним обрядом Масляної є не ігри. В останній день святкувань спалюють опудало зими – це символізує прощання з холодами, а також усім поганим, що сталося за рік. В цьому і полягає головний сенс свята, пише УНІАН.
Не забували в цей день і про померлих родичів – у цей день ходили на цвинтар. А ще напередодні Великого посту слід було пробачити всіх і попросити прощення самому – цей день також називають Прощена неділя.
Сьогодні важливо дотримуватися деяких обмежень:
- не можна їсти м’ясо, як і весь попередній тиждень;
- не можна сумувати – накличеш на себе неприємності;
- не можна відмовляти в допомозі;
- не можна лаятися і лихословити;
- не можна різати млинці ножем – вважається поганою прикметою.
Ще одна цікава традиція – дарувати млинці власного приготування. За старих часів з ними ходили один до одного в гості, запрошують на них і зараз. Тож печіть смаколики та кличте сусідів!