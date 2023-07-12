На Тернопільщині зустрінуть тіло 41-річного Героя, який загинув під Бахмутом

Про важку втрату повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді.
“12 – 13 липня у Вишнівецькій громаді оголошено ДНЯМИ СКОРБОТИ…
Загиблого Героя зустрічаємо сьогодні, 12 липня, о 14:30. Просимо мешканців навколишніх сіл вийти до траси М-19 від с.Раковець”, – йдеться у повідомленні.
Прощання із полеглим Захисником України Володимиром Дробоцьким відбудеться на майдані Т. Шевченка у Вишнівці.
Потім траурний кортеж попрямує до рідної домівки в с. Мишківці, де відправиться панахида. Чин похорону Героя відбудеться 13 липня о 12 годині у с.Мишківці.
Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна слава Герою!