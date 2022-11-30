Сьогодні на Тернопільщині діє Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам

30 листопада на Тернопільщині застосовується обмеження електроенергії 4 через 8 годин.

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області та зважаючи на звернення споживачів енергетики скорегували стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на 30 листопада.

У графіку вказані години, коли світла НЕ буде!

Примітка:

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “Укренерго” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Вимкнення, згідно даного графіку не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури.

Групи споживачів, які були сформовані відповідно до Графіка погодинних вимкнень залишаються незмінні, змінюється лише час обмеження електропостачання. Відповідно до розробленого стабілізаційного графіка вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде а 8 годин ні).

Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго».

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.