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Сьогодні на Тернопільщині діятимуть графіки обмеження споживання електрики для підприємств

24.04.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Офіційно, Тернопільщина, Новини

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За вказівкою диспетчера НЕК  “Укренерго” в Тернопільській області сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 год  вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств!

Дане рішення обумовлено дефіцитом потужності в Об’єднаній енергосистемі України.

Будуть застосовані три черги ГОП для юридичних споживачів.

Відключення електроенергії для побутових споживачів на разі не передбачається.

Проте, зважаючи на виникнення дефіциту в об’єднаній енергосистемі країни, закликаємо споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

Джерело: АТ "Тернопільобленерго"

Теги: електроенергія, графіки, Тернопільщина

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