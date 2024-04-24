Сьогодні на Тернопільщині діятимуть графіки обмеження споживання електрики для підприємств

За вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” в Тернопільській області сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 год вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств!
Дане рішення обумовлено дефіцитом потужності в Об’єднаній енергосистемі України.
Будуть застосовані три черги ГОП для юридичних споживачів.
Відключення електроенергії для побутових споживачів на разі не передбачається.
Проте, зважаючи на виникнення дефіциту в об’єднаній енергосистемі країни, закликаємо споживачів використовувати електроенергію ощадливо.