Сьогодні частина тернополян залишиться без водопостачання

Сьогодні без водопостачання залишилися мешканці 5-ти будинків у Тернополі.

“Без води будинки на вул. Героїв Крут. Без водопостачання будинки по вулиці Героїв Крут 4, 6, 9, 11, 13. Пошкодження на водопроводі плануємо усунути до 14.00.