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Сьогодні частина тернополян залишиться без водопостачання

03.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Сьогодні без водопостачання залишилися мешканці 5-ти будинків у Тернополі. 

“Без води будинки на вул. Героїв Крут. Без водопостачання будинки по вулиці Героїв Крут 4, 6, 9, 11, 13. Пошкодження на водопроводі плануємо усунути до 14.00.

Перепрошуємо тернополян за тимчасові незручності”, – повідомили у КП “Тернопільводоканал”.

Теги: Тернопільводоканал, без води

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