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Головна / Новини / Сьогодні частина тернополян залишиться без водопостачання
03.03.2024
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Оперативно
“Без води будинки на вул. Героїв Крут. Без водопостачання будинки по вулиці Героїв Крут 4, 6, 9, 11, 13. Пошкодження на водопроводі плануємо усунути до 14.00.
Перепрошуємо тернополян за тимчасові незручності”, – повідомили у КП “Тернопільводоканал”.
Теги: Тернопільводоканал, без води
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