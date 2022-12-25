Сьогодні, 25 грудня: Різдво Христове за Григоріанським та Новоюліанським календарем

Різдво є великим святом, встановленим на спогад про народження Ісуса Христа в Віфлеємі. Різдво Христове — одне з найважливіших християнських свят, державне свято в більш ніж 100 країнах світу.

За біблійною оповіддю, цього дня у Вифлеємі в хліві Діва Марія народила Ісуса Христа. Першими, хто привітав новонародженого, були пастухи. Звістку про появу на світ сина Божого їм принесли янголи.

Пізніше до немовляти прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про Месію знали з легенд. За вченням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина, повідомляє РІСУ.

Різдвяні богослужіння відбуваються тричі: опівночі, на світанку і вдень, що символізує Різдво Христове в лоні Бога Отця, у лоні Богоматері і в душі кожного християнина.

Характерним елементом свята Різдва є звичай встановлювати в будинках вбрані ялинки. Ця язичницька традиція зародилася у німецьких народів, в обрядовості яких ялина була символом життя і родючості.

Католицьке Різдво заведено відзначати вечірньою молитвою у храмі. Напередодні – у святвечір – 24 грудня – священники римо-католицької церкви продовжують причащати парафіян й освячувати дітей.

25 грудня та наступні кілька днів парафіяни Католицької церкви традиційно святкують народження Сина Божого Ісуса Христа – Різдво Христове в Україні.

Зазначимо, що у 2022 році українців, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня побільшало — з 26% до 44%.

Напередодні свята католики проводять ніч, молячись, у храмах, а вже вранці родинами готуються до зустрічі Віфлеємської зірки.

Католицьке Різдво 2020 року припадає на будні – у п’ятницю. В Україні цей день нещодавно зробили державним вихідним. Тому спокійно можна підготуватися до свята.

Католицьке Різдво: історія й традиції свята

Як у католиків, так і у православних святом парафіяни вшановують народження Ісуса, який, за Біблією, «мав забрати всіх гріхи людства».

Народився Ісус в ізраїльському місті Віфлеємі у час правління жорстокого царя Ірода. У той час верховний очільник країни намовив свою охорону оглядати кожного новонародженого, аби не допустити появи Месії, що здатен посісти трон. З цієї причини майже всіх малюків тієї ночі було вбито, крім Ісуса. Маленького Сина Божого вдалось врятувати, переховуючи вагітну Марію у хліві.

Коли ж Ісус народився, на небі зійшла зірка. Відтоді її означають як передвісника появи на світ Месії.

Як відомо, християни вшановують кожен життєвий етап Ісуса Христа – його народження, становлення як Месії й філософські мандри, смерть і Воскресіння з мертвих.

Чим пригощають і що дарують

Святковий стіл на Різдво обов’язково повинен бути скромним: без надмірної жирної їжі, алкоголю тощо.

Старші люди завжди готують кутю за довільним рецептом, узвар й вареники або охолоджену рибу.

Колядки є зазвичай традиційним привітанням на Католицьке Різдво. Господарям дому, що пригощає, бажають достатку, миру й злагоди.

Крім того, з 25 грудня можна готуватися до зимового циклу релігійних свят.

Подарунки на Католицьке Різдво не обов’язково повинні бути коштовними. Згодяться навіть приготовані вами страви, священні образи чи інші речі з мотивами народження Христа.