Сьогодні 138-ма річниця від дня народження Леся Курбаса

25 лютого уся театральна спільнота відзначає 138 річницю від дня народження театрального генія, актора та режисера, новатора та реформатора українського театру, поліглота, перекладача, театрального критика і педагога, людини, яка поставила український театр в один ряд із кращими театрами не лише в Європі, а й в цілому світі, борця за національну культуру та ідею, Народного артиста України Леся Курбаса.

Майже, двадцять років свого життя Лесь Курбас віддав Тернопільщині, Старому Скалату, де пройшло його дитинство та юність. Розповідають на фейсбук-сторінці Меморіального Музею-садиби Леся Курбаса.

Народився він в м. Самборі у театральних мандрах відомих галицьких акторів театру «Руська Бесіда» Ванди і Степана Яновичів-Курбас. І вже тоді, напевно, на небесах було прописано майбутню долю цієї дитини. Малий Лесь росте за кулісами театру, вбираючи в себе традиції і звичаї української сцени, замиловується драматургією Кропивницького, Старицького, Франка, Івана Карпенка-Карого та ін. З дітьми акторів він ставить свої перші постановки – це були казки.

Лесеві виповнюється сім років, і мати вперше за довгий час привозить його і молодшого сина Нестора до отчого дому сім’ї Курбасів. Відтоді, і починається історія Леся Курбаса в с. Старий Скалат.

Здобуває освіту в Тернопільській класичній гімназії, де одразу ж виділяється як здібний учень, починає вивчати іноземні мови. А згодом, робить свої перші переклади і особисто перекладає п’єси, які ставить на сцені своїх театрів. Він чудовий декламатор і член драматичного гуртка, до нього звертаються за допомогою під час організацій різних тематичних вечорів та концертів.

Вищу освіту Лесь здобуває у Віденському та Львівських університетах.У Відні він провчився, лише, один рік, але цей рік зробив великий поштовх і залишив вагомий слід у мистецьких переконаннях молодого Курбаса.

Мистецька культура того часу стояла на стадії оновлення, виникають такі течії як імпресіонізм, футтуризм і німецька культура, якраз була яскравим вираженням цих течій. Лесь поринає у світ театру, всю дотацію, яку йому виділяв дідусь на навчання він витрачав на походи до Бургтеатру, Німецька опера, Німецький театр і т. д.

Всі знання, які він отримує у Відні, все побачене та відчуте Лесь згодом буде використовувати у своїй практиці на українській сцені.

Перший його режисерський дебют відбувається під час навчання у Львівському університеті. Лесь тоді був членом драматичного гуртка “Сокіл” і ставить виставу “Євреї” Чирикова, а за прекрасне виконання ролі Нахмана публіка вручила йому лавровий вінець.

Перші свої кроки на професійній сцені юнак робить в Гуцульському театрі Гната Хоткевича, а згодом в 1912 році Лесь починає свою працю в театрі “Руська Бесіда”, де колись грали його батьки.

Цей період активної праці Леся Курбаса, це час його творчого становлення, активних пошуків та роздумів: “ А яким же має бути український театр?” Саме тоді, в Курбаса починають народжуватися ідеї для створення театру нового типу.

1915 рік ознаменовується датою, коли Лесь Курбас створює свій перший таеатр “Тернопільські театральні вечори”. Проявляється його талант організатора, режисера, музиканта і деригента, хореографа і сценографа. На сені Тернопільської сцени з’являються п’єси різних жанрів, це були вистави та одноактівки, водевілі та опери. Все частіше і частіше Лесь Курбас звертається до думки створити театр нових форм, нового зразка.

Кажуть, що людина має опинитися в потрібному місці і в потрібний час, то напевно, так потрібно сказати і про Леся Курбаса, коли його запросив до свого театру М.Садовський.

Коли в Європі відчутно проявляється розрив проти старих норм і традицій її починає лихоманити від появи нових творчих течій, які ознаменовувалися терміном “Модернізм”, Лесь Курбас стає відкритим прихильником новаторства та експериментів.

1917 рік стає роком активного творчого начала в житті Курбаса та народженням нового революційного модерного театру. Юнак починає відкриту боротьбу проти штампів і рутини, проти застарілого та закостенілого театру. Він створює «Молодий театр».

Крок за кроком, спектакль за спектаклем – це був активний пошук та впровадження на українську сцену нових форм, режисерських експериментів та методів у роботі.

Кожна наступна праця Леся Курбаса, це щось нове в українському театральному мистецтві. Він створює знаменитий «Березіль», перший започатковує режисерську школу, фахові акторські студії, винайшов формулу нового типу актора – Розумного Арлекіна, вперше запроваджує кіно, сцена побачить «україномовного Шекспіра», створює знамениті музичні видовища.

А творчий союз Леся Курбаса і Миколи Куліша ознаменовується народженням українського національного театру. Їх спільні вистави “Народний Малахій”, “Мина Мазайло”, Маклена Граса”, в центрі яких стояла трагедія людини в умовах більшовицького режиму призвели до того, що в зеніті своєї слави Лесь Курбас і Микола Куліш зазнають політичних репресій. Радянська влада знищила їх серед української інтелігенції.

Лесь Курбас – митець, рефоматор українського театру, який залишив визначний слід в історії не лише українського, але й світового театрального мистецтва.

Сьогодні, постать Леся Курбаса все більше привертає увагу мистецтвознавців. Він, ще повністю не відкрив нам всі свої таємниці, які потребують глибокого вивчення та дослідження. До 100-річного ювілею театрального генія за рішенням ЮНЕСКО в с. Старий Скалат було відкрито його меморіальний музей-садибу, який вже більше ніж тридцять років зберігає пам’ять про реформатора українського театру.

Краян запрошують відвідати музей- садибу театрального генія та поринути у світ Леся Курбаса.